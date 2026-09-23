الاحتلال يزعم اغتيال رئيس الدائرة المالية لحماس في خان يونس

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زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اغتيال جيش الاحتلال لرئيس الدائرة المالية لحركة حماس محمد أبو علوان في خان يونس.

وفي تدوينة عبر صفحته بمنصة «إكس»، ادّعى كاتس، بأن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك»، نفذ العملية بدقة، قائلًا إنهم يواصلون ملاحقة قادة حماس وعناصرها، وضرب مصادر تمويلها، وتدمير بنيتها التحتية.

وأضاف: «لن نسمح لحماس بإعادة بناء قوتها، ولن نتوقف حتى تختفي حماس من غزة».

وسبق أن أفاد مراسل وكالة «صفا» بإصابة مواطن بجروح حرجة جدًا برصاص جيش الاحتلال، في منطقة البداو بالسطر الغربي شمالي مدينة خان يونس.

ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف شمال شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية في المنطقة.

كما أفاد بقصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية شرقي المدينة.

وفي وسط القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف شرقي مخيم البريج، بالتزامن مع قصف مدفعي في المنطقة.