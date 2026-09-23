إيران تلغي رحلات الطيران إلى بغداد ومسقط بسبب العقوبات الأمريكية

اضطرت إيران إلى إلغاء رحلات دولية في المنطقة بسبب العقوبات الأمريكية الشاملة، حيث لن يستقبل مطارا بغداد ومسقط الرحلات القادمة من إيران اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء، حسبما قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، نقلا عن هيئة الطيران المدني في البلاد.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن فرض مزيد من الضغوط على قطاع الطيران الإيراني في مقابلة أمس الأول الاثنين، وهدد الدول باستبعادها من نظام الدولار الأمريكي إذا زودت شركات الطيران الإيرانية بالوقود أو قدمت لها خدمات الهبوط أو باعت التذاكر نيابة عنها.

ونقلت وكالة "إيسنا" عن متحدث باسم هيئة الطيران الإيرانية قوله، إن السلطات تعمل على تحويل الرحلات المتجهة إلى العراق إلى مطار آخر.

كما تم تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى أذربيجان المجاورة بأثر فوري، حسبما ذكرت صحيفة "شرق"، نقلا عن شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية.

وجاءت أحدث الخطوات الأمريكية بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات واسعة على قطاع الطيران الإيراني قبل أسبوعين.