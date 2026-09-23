تقرير: جبهة التيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

أفادت مصادر أمنية ومحلية في إثيوبيا، اليوم الأربعاء، بسيطرة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على مطار عاصمة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا، وسط تصاعد المواجهة مع الحكومة الإثيوبية.

وقال موظف في مطار ألولا أبا نيجا في العاصمة ميكيلي،: "بينما كنّا في طريقنا إلى المطار للعمل، اتصل مشرفنا بالسائق وأخبره بأنّ قوات تيجراي سيطرت على المطار.. ونظرا لعدم وجود رحلات جوية، طُلب منا العودة إلى منازلنا"، ، وفقا لموقع "العربية .نت" الإخباري.

وأكد مصدر أمني في سفارة غربية هذه المعلومات.

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق رحلاتها إلى مدن ميكيلي وأكسوم وشاير، في إقليم تيجراي، معللة هذا بالوضع الراهن في الإقليم.

وأضاف مسئول أخر أن المواجهات بين الطرفين كانت اندلعت في السادسة صباحاً في منطقة شيريرينا، مستخدمين فيها الأسلحة الثقيلة والطائرات بدون طيار "الدرونز".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تجددت الاشباكات بين جماعة التيجراي والقوات الحكومية الإثيوبية. ووقع الطرفان معاهدة سلام في عام 2022، بعد حرب طاحنة بدأت في 2020، أسفرت عن مقتل مايقرب من 600 ألف شخص.

وأثارت عودة الاشباكات مخاوف من عودة الحرب، وخاصةً بعدما أعلنت جبهة التيجراي انضمامها إلى تحالف جديد يضم 7 من الجماعات المناهضة للنظام الحاكم في إثيوبيا.