البابا ليو يحث على اتخاذ إجراءات عالمية لمساعدة المهاجرين القُصر

عبر بابا الفاتيكان ليو اليوم الأربعاء، عن أسفه إزاء الظروف التي يعاني منها ‌المهاجرون واللاجئون القصر، وحث على اتخاذ إجراءات عالمية لحماية القصر الفارين من بلدانهم بحثا عن الأمان.

وقال البابا أمام آلاف من الحضور خلال لقائه الأسبوعي ⁠بساحة القديس بطرس إن المهاجرين القصر «غالبا ما يتعرضون لمعاناة لا توصف، وللعنف والتعذيب والاستغلال والظروف الصادمة».

وأضاف: «أناشد حس المسئولية لدى الجميع... وأدعوهم للتعاطف مع هؤلاء القصر الذين يجب دوما حمايتهم ومساعدتهم»، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز».

ودعا ليو، وهو أول بابا من مواليد الولايات ‌المتحدة، ⁠مرارا إلى معاملة أفضل للمهاجرين، وانتقد في العام الماضي سياسات الهجرة المتشددة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال في أبريل الماضي، ⁠إن المهاجرين غالبا ما يعاملون «بشكل أسوأ من الحيوانات الأليفة».

ولم يذكر ليو اليوم أي دولة ⁠بالاسم، لكنه قال إنه يوجه نداءه هذا قبيل اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين ⁠الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية ويحل هذا العام يوم الأحد المقبل.