اعتقال رجلين بولنديين للاشتباه في سرقة 200 بقرة ألمانية

قالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن الشرطة ألقت القبض على رجلين بولنديين للاشتباه في سرقتهما أكثر 200 بقرة.

ويُعتقد أن الرجلين اللذين يبلغان من العمر 41 و46 عاما، مسئولان عن العديد من حالات سرقة الماشية في ولاية براندنبورج بشمال شرق البلاد والتي تحيط ببرلين.

ويشتبه في أنهما سرقا الماشية بين مارس ومايو، حيث قاما بتحميل الحيوانات إلى شاحنات الماشية ونقلوها إلى بولندا.

وأضافت المتحدثة باسم الشرطة، أن الرجلين ألقي القبض عليهما أوائل الأسبوع الجاري -أحدهما عند استراحة بطريق سريع في براندنبورج والآخر في بولندا- وكليهما محتجزان على ذمة القضية.