أوباما يكشف سبب غضبه من يورشيتش: كنت أسجل ثم أعود بديلًا

كشف يوسف أوباما، لاعب بيراميدز، عن تفاصيل الفترة التي عانى خلالها من عدم المشاركة بصورة أساسية مع الفريق، خلال ولاية الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش.

وأوضح أوباما أن عدم مشاركته بانتظام كان أمرًا يثير استغرابه، خاصة أنه كان ينجح في التسجيل عندما يحصل على فرصة المشاركة.

وقال في تصريحات عبر «أون سبورت»: «كنت أشارك وأسجل، ونجحت في تسجيل 7 أهداف رغم عدم مشاركتي أساسيًا، وكنت أتفاجأ بعد تسجيلي الأهداف بقرار جلوسي على مقاعد البدلاء».

وأشار إلى أنه حاول معرفة أسباب قرارات المدير الفني، مؤكدًا أنه تحدث بشكل مباشر مع يورشيتش بشأن قلة مشاركاته، لكنه لم يحصل على إجابات وصفها بالمقنعة.

وأضاف: «تحدثت مع يورشيتش عن عدم حصولي على فرصة اللعب، ولم يوضح لي أسبابًا مقنعة».

وفي المقابل، أشاد أوباما بالأسلوب الذي يتبعه رولاني موكوينا، المدير الفني الحالي لبيراميدز، مؤكدًا أن المدرب الجنوب أفريقي يمنح مساحة أكبر للاعبين أصحاب القدرات الفنية والمهارية.

ويقدم أوباما بداية جيدة مع بيراميدز هذا الموسم، بعدما شارك في 6 مباريات، تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.