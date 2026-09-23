الكرملين: بوتين مستعد لعقد اجتماع مع ترامب

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، مستعد لعقد اجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

واعتبر في تصريحات صحيفة، اليوم الأربعاء، أن عقد اجتماع دون تحضير مسبق سيكون «مضيعة للوقت».

وأمس، صرح ترامب، بأنه يناقش شروط اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منوها بالخروج باتفاق بين الطرفين دون الافصاح عن تفاصيل.

وقال ترامب خلال لقاء مع فلاديمير زيلينسكي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أعتقد أنهما سيتوصلان إلى اتفاق، ولا أريد الإفصاح عما يتضمنه هذا الاتفاق».

وأضاف: «نحن نناقش الأمر كثيرا بما في ذلك مع الرئيس بوتين، وأعتقد أنه لا بد من الخروج بشيء ما».

وردا على سؤال حول تداعيات الضربات التي شنتها القوات الأوكرانية على مرافق مدنية روسية، قال ترامب: «لقد كان لذلك أيضا تأثير كبير على سعر وقود الديزل، إذ ارتفعت أسعاره بشكل ملحوظ، لكننا سنناقش هذا الموضوع».

وألقى ترامب، في وقت سابق باللوم على كييف في ارتفاع أسعار الديزل بعدد من دول العالم، مرجعا ذلك إلى هجمات النظام الأوكراني على منشآت مدنية روسية، من بينها منشآت الطاقة، وهو ما دفع موسكو إلى حظر تصدير الديزل.

وانطلقت أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بكلمة للأمين العام أنطونيو جوتيريش، أكد خلالها أنه لا يمكن للقوة العسكرية وحدها ضمان الأمن والسلام في العالم.