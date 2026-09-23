ضبط المتهم بالتعدى على والده بسلاح أبيض بزعم خلافات أسرية بالمنوفية

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على المتهم بالتعدى على والده بسلاح أبيض بزعم خلافات أسرية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدى شخص على والده بسلاح أبيض بالمنوفية.

وأضافت أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 سبتمبر الجارى تبلغ لمركز شرطة منوف بالمنوفية من إحدى المستشفيات باستقبالها "مزارع - مقيم بدائرة المركز" مصاب بجروح قطعية متفرقة، وبسؤاله اتهم نجله بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام "سلاح أبيض" كان بحوزته إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات أسرية بينهما.

وأوضحت الوزارة أنه أمكن ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "عاطل - مقيم بذات العنوان"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار لذات الخلافات، وتم بإرشاده ضبط "السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.