السجن 7 أعوام لمتهم بقتل شخص إثر خلافات على سرقة كرسي بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، اليوم الأربعاء، المتهم "ل"، بالسجن لمدة 7 أعوام ومصادرة السلاح المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بقتل "ر ع ا"، إثر خلافات على سرقة كرسي.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 20183 لسنة 2025 جنايات مينا البصل، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بقيام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، والمعززة بأقوال شهود الإثبات، أنه على إثر خلاف نشب بين المتهم والمجني عليه جراء اعتقاد الأخير سرقة كرسي خشبي خاص به.

وأضافت التحقيقات المستندة لتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المنطقة، أن المتهم توجه في اليوم التالي إلى المجني عليه، حائزا سلاحا أبيض "سكينا"، وبحث عنه حتى تمكن منه، وطعنه بالسكين التي استقرت في صدره، ما أودى بحياته.

وبينت التحقيقات أنه وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهم، وأُلقي القبض عليه، وتحريز السلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بالواقعة، فتم تحرير محضر بها، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أُحيل إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المقدم، بعضوية المستشارين طارق محمد هريدي وشرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة محمد أحمد البغدادي.