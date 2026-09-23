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تعتزم المفوضية الأوروبية الإفراج عن 4.2 مليار يورو (4.8 مليار دولار) من تمويل الاتحاد الأوروبي لصالح بودابست كان قد تم تجميده على خلفية مزاعم فساد في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان نشر اليوم الأربعاء: "لقد اتخذت المجر خطوات مهمة لتعزيز سيادة القانون وحماية المصالح المالية للاتحاد".

وذكر بيان صحفي أن بودابست تعاملت مع "أوجه قصور في مجالات مثل المشتريات العامة وإطار عمل مكافحة الفساد ومخاطر تضارب المصالح وفعالية إجراءات النيابة العامة"، بعدما تم تطبيق إصلاحات منذ تولى رئيس الوزراء الحالي بيتر ماجيار منصبه في مايو.

وتدفع المفوضية بأنه بودابست يتعين على بودابست، وفقا لذلك، أن تتمكن من الحصول على جزء من الأموال المجمدة والمشاركة بصورة كاملة في برنامج (إيراسموس) للتبادل الطلابي، وبرنامج (هورايزون) لتمويل الأبحاث.

وما زال يتعين أن توافق دول الاتحاد الأوروبي على الخطط.

وذكرت المفوضية في مايو أنها مستعدة للإفراج عن إجمالي 16.4 مليار يورو بشرط تطبيق الإصلاحات بصورة ناجحة.