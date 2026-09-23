الإغاثة الطبية تحذر من تفاقم الوضع الصحي في غزة مع نقص الأدوية والمستلزمات

حذرت الإغاثة الطبية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، من تفاقم الأوضاع الصحية نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، مشيرة إلى أن دخول فصل الشتاء قد يزيد من الضغوط على النظام الصحي والمرضى في القطاع.

وقال محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في غزة، في تصريحات إذاعية، إن مخزون 45 صنفا دوائيا وصل إلى مستوى الصفر، فيما تقدر نسبة العجز في المستلزمات الطبية بنحو 54%، بينما تجاوز النقص في المواد والمستلزمات المخبرية 80 % .

وأوضح أبو عفش، أن ما يقدم من حلول حتى الآن لا يتجاوز إجراءات مؤقتة وجزئية، مضيفا أن نقص الوقود والأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية أدى إلى تقليص نطاق الخدمات الصحية، فيما توقفت بعض المستشفيات عن تقديم خدماتها باستثناء أقسام الطوارئ.

وحذر من أن استمرار هذه الظروف مع دخول فصل الشتاء قد يؤدي إلى ضغوط صحية إضافية، في ظل احتمال انتشار موجات من العدوى والأمراض، لافتا إلى أن أعدادا كبيرة من المرضى والجرحى، ومن بينهم مصابون بأمراض مزمنة، يحتاجون إلى العلاج والمتابعة بصورة منتظمة.

وأشار أبو عفش إلى أن كميات الأدوية والوقود والمساعدات الطبية التي تصل إلى القطاع لا تزال أقل من الاحتياجات الفعلية، ما يحد من قدرة المرافق الصحية على الاستجابة للمرضى.

وحسب أبو عفش، تشير بيانات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة إلى وجود ما بين 300 ألف و350 ألف مصاب بالسكري في قطاع غزة، فيما يحتاج أكثر من 82 ألف مريض إلى أدوية بصورة منتظمة.

وقال، إن الإمدادات التي تدخل القطاع لا تغطي سوى ما يتراوح بين 15 و20% من احتياجات هؤلاء المرضى.

وطالب أبو عفش بإنشاء ممر طبي وإنساني يتيح إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة منتظمة، إلى جانب تمكين المرضى الذين تستدعي حالاتهم العلاج خارج القطاع من مغادرته وتلقي الرعاية اللازمة.