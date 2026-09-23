الإحصاء: معدلات الإنجاب في الريف دائما أعلى من الحضر

- المحافظات الحضرية حققت مستهدفات الخطة العاجلة لعام 2027 لتسجل 1.76 طفل

قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية، إن معدلات الإنجاب في الريف دائمًا أعلى من الحضر، حيث يزيد معدل الإنجاب في الريف عن المتوسط العام بنسبة 8.2%، ويزيد عن الحضر بنسبة 13.7%.

وأشار سعد، خلال مؤتمر إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، إلى أن بعض المناطق حققت مستهدفات الخطة العاجلة لعام 2027 بالفعل، حيث بلغ معدل الإنجاب في المحافظات الحضرية 1.76 طفل لكل سيدة، فيما بلغ في حضر الوجه البحري نحو 1.68 مولود لكل سيدة.

وأوضح أن الوجه القبلي لا يزال يسجل معدلات مرتفعة، يتصدرها ريف الوجه القبلي بمعدل 3.02 مولود لكل سيدة.

ولفت إلى أن أكثر من ثلثي السيدات لا يردن مزيدًا من الأطفال، فيما انحصرت الرغبة في مزيد من الأطفال لدى خُمس السيدات فقط؛ إذ ترغب 11.5% منهن في طفل بعد سنتين أو أكثر، و8.1% يرغبن في طفل خلال عامين، بينما ترغب 1.8% في طفل ولم يحددن التوقيت.