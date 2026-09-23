مساعد الرئيس الإيراني: على الحكومة والشعب تقاسم تحمل الصعوبات

قال محمد جعفر قائم بناه، المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال زيارته مدرسة بمناسبة اليوم الأول من إعادة فتح المدارس، إنه يتعين على الحكومة من جهة، والمعلمين والمواطنين من جهة أخرى، تحمّل جزء من الصعوبات، في إشارة إلى المشكلات المعيشية التي يواجهها المعلمون.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، أوضح قائم بناه خلال تصريحات للصحفيين: «وجود الغلاء حقيقة مُرّة، لكن يجب أيضًا تفهّم ظروف البلاد. وإلى جانب كل الصعوبات، ينبغي أن نلتفت إلى صمودنا وأن تظل عزة إيران موضع اهتمام».

وأضاف: «رغم صعوبة الظروف، فإنه من أجل الحفاظ على وحدة أراضي إيران وعزتها، ينبغي للحكومة أن تتحمل قدرًا أكبر من الصعوبات، كما يجب على الشعب الإيراني أن يتحمل جزءًا منها».

أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، بارتفاع التضخم بشكل كبير في بلاده، بشكل يلتهم أي زيادة في الرواتب.

وقال بزشكيان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «مهر» الإيرانية، إن «الضغوط تتزايد من أجل رفع الرواتب بشكل مستمر».

لكن «ارتفاع التضخم يؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للرواتب رغم زيادتها»، وفق الرئيس الإيراني.

وأكد بزشكيان، أن الحكومة الإيرانية تبحث عن حلول لمعالجة تراجع القيمة الحقيقية لرواتب الموظفين.

ويتعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط متزايدة، من جراء الحرب والحصار الأمريكي لموانئ البلاد منذ أشهر.