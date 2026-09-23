أرسنال يستغل فترة التوقف الدولي لاستئناف مفاوضات تمديد عقد ديكلان رايس

يأمل نادي أرسنال في أن يحذو لاعب الوسط ديكلان رايس حذو المدرب ميكيل أرتيتا، ويوافق على توقيع عقد جديد مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وكان أرتيتا قد حسم مستقبله على المدى الطويل مع أرسنال، ليتحول التركيز الآن إلى أحد أبرز لاعبي الفريق في ملعب الإمارات.

وغاب رايس عن قائمة منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي الحالية بسبب الإصابة، وهو ما قد يمنح أرسنال فرصة مناسبة لإعادة فتح المفاوضات والعمل على حسم تفاصيل عقده الجديد.

وينتهي عقد رايس الحالي مع أرسنال في عام 2028، مع وجود بند يتيح للنادي تمديده لمدة 12 شهرًا إضافية، إلا أن مدة العقد قد تمتد إلى عام 2031، وفقًا لسير المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من رغبة أرتيتا في التعاقد مع برونو جيمارايش خلال فترة الانتقالات الصيفية، فإن مكان رايس في خطط المدرب لم يتغير، حيث يواصل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا الاعتماد عليه بصورة أساسية.

ويقترب رايس من الوصول إلى 200 مباراة بقميص أرسنال خلال الموسم الحالي، بعدما انضم إلى الفريق قادمًا من وست هام يونايتد في عام 2023 مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.