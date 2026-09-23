ألابا يقترب من أودينيزي بعد رحيله عن ريال مدريد

اقترب النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد السابق، من الانتقال إلى صفوف أودينيزي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الحالية، في صفقة انتقال حر.

وكشف فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات بشبكة «سكاي سبورتس»، أن أودينيزي توصل إلى اتفاق شفهي مع ألابا بشأن انتقاله إلى الفريق الإيطالي.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «توصل أودينيزي إلى اتفاق شفهي مع ديفيد ألابا»، مشيرًا إلى أن المدافع النمساوي يمثل صفقة مناسبة للنادي الإيطالي.

وأوضح أن الصفقة لم تدخل حيز التنفيذ الرسمي حتى الآن، حيث يتبقى استكمال بعض الإجراءات قبل الإعلان عن انتقال اللاعب بشكل نهائي.

وكان ألابا، البالغ من العمر 34 عامًا، قد رحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، عقب انتهاء عقده مع النادي الملكي، ليصبح لاعبًا حرًا ويبحث عن تجربة جديدة في مسيرته.

وبدأ المدافع النمساوي مشواره الكروي في صفوف ناشئي أوستريا فيينا، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ، الذي شهد انطلاقته على مستوى الفريق الأول في صيف عام 2010.

وخاض ألابا مسيرة حافلة مع النادي البافاري، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في صيف 2021 في صفقة انتقال حر، ويستمر مع الفريق الإسباني لمدة 5 مواسم.

وعلى المستوى الدولي، يعد ألابا أحد أبرز لاعبي منتخب النمسا، حيث ارتدى قميص بلاده في 117 مباراة دولية، سجل خلالها 15 هدفًا.