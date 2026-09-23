مدبولي وولي عهد الكويت يبحثان دفع العلاقات الثنائية وتعزيز الاستثمارات المشتركة

- رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بدفع العلاقات المصرية الكويتية في مختلف المجالات

استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمدينة نيويورك الأمريكية؛ لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، وذلك على هامش مشاركة رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

حضر اللقاء الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ونظيره الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وعدد من المسئولين.

وحرص رئيس الوزراء على نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مشيرا إلى توجيهات رئيس الجمهورية الدائمة بالعمل على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

كما حرص مدبولي على تأكيد أن أمن الكويت ودول الخليج العربي يُعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، معربا عن رفض مصر القاطع وإدانتها لأي اعتداءات طالت الكويت ودول الخليج العربي، وتضامن مصر الكامل مع الكويت الشقيقة ضد أية تهديدات داخلية أو خارجية.

وأكد مدبولي عمق العلاقات القائمة بين البلدين، وحرص مصر على ترجمة خصوصية تلك العلاقات إلى المزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات، لاسيما القطاعات التي تمتلك فيها الدولتان مزايا تنافسية، لافتا إلى ما توليه مصر من اهتمام لتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات تعكس العلاقات الأخوية المتميزة بين الدولتين، والتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات الكويتية المباشرة للعمل في مصر، والبناء على الاجتماعات المختلفة التي عقدها الجانبان في هذا الشأن.

وأشار رئيس الوزراء كذلك إلى الاهتمام الذي تُبديه الشركات المصرية بهدف تعزيز تواجدها في السوق الكويتية في عدد من القطاعات.

كما تطرق اللقاء إلى أحوال الجالية المصرية في الكويت، وثمَن رئيس الوزراء الدعم الذي تحظى به، وحرص حكومة دولة الكويت الشقيقة على تقديم مختلف أوجه الرعاية للمواطنين المصريين بالكويت، معربا عن التقدير لدور الجالية المصرية في الخارج.

من جانبه، أعرب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، عن تقدير بلاده للعلاقات التاريخية والأخوية التي تربطها بمصر، وتقدير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، للجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسيما فيما يخص الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية.

وأشار ولي عهد الكويت إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين على جميع الأصعدة، وحرص دولة الكويت على دعم أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين، مؤكدا استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والعمل على تعزيز التنسيق المشترك، خاصة في ظل وجود العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تضم أطر التعاون في العديد من القطاعات.

كما أشاد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من طفرة تنموية خلال السنوات الأخيرة على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية المتنامية.