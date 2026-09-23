شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في مواصي خان يونس

استشهد صباح اليوم الأربعاء مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة في منطقة مواصي خان يونس الشمالية، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، نقلًا عن مجمع ناصر الطبي، بوصول شهيد وعدد من المصابين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في منطقة مواصي خان يونس الشمالية.

وفي وقت سابق، استشهد الشاب يحيى جمعة سمور، 27 عامًا، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء نيران قوات جيش الاحتلال في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وحسبما أفادت وكالة «شهاب»، تواصلت الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فجر الأربعاء، مع تسجيل عمليات نسف لمبانٍ سكنية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات في مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع.

وفي مدينة خان يونس، جنوب القطاع، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمبانٍ سكنية في محيط مستشفى دار السلام، شرق المدينة، فيما تزامنت العملية مع إطلاق نار من الدبابات في المنطقة.

كما أفادت مصادر محلية بإصابة مواطن بجروح حرجة جدًا برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة البداو بالسطر الغربي، شمالي خان يونس، في حين تعرضت المناطق الشرقية للمدينة لقصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية.

وفي مدينة غزة، استشهد الشاب أدهم صبحي زيارة متأثرًا بجراح أصيب بها جراء قصف مجموعة من المواطنين في شارع النفق، بينما أصيب عدد من المواطنين في غارة استهدفت محيط محطة تمراز قرب شارع النفق، شرقي المدينة.

وشهدت مناطق شمالي القطاع إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرقي مشروع بيت لاهيا، فيما أفادت مصادر محلية بانتشار طائرات الاستطلاع في أجواء مناطق اليرموك والشيخ رضوان والبلدة القديمة وشارع الجلاء.

وفي وسط القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف شرقي مخيم البريج، بالتزامن مع قصف مدفعي، فيما رُصد تحليق للطيران المروحي بالتزامن مع إطلاق نار شرقي المحافظة الوسطى.

كما تعرضت منطقة شارع السكة، شرق حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، لقصف مدفعي، مع إطلاق عدة قذائف في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الخروقات الميدانية لوقف إطلاق النار، وسط مخاوف بين الأهالي من اتساع نطاق العمليات العسكرية والقصف في عدد من مناطق القطاع.