نتنياهو يسخر من قادة العالم بفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي: ببغاوات هذا العام

نشر حساب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو مولدًا بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب»، يظهر في المقطع عدد من الببغاوات داخل قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ترتدي أزياء تحاكي مظهر عدد من زعماء دول العالم، وتردد بصورة متكررة عبارة: «حمّلوا إسرائيل المسئولية»، قبل أن تكررها الببغاوات واحدة تلو الأخرى.

ونشر مكتب نتنياهو المقطع في إطار السخرية من الكلمات والمواقف التي صدرت عن قادة ومسئولين دوليين خلال اجتماعات الجمعية العامة، والتي حمّلت إسرائيل المسئولية عن أفعالها في قطاع غزة.

وأرفق مكتب نتنياهو الفيديو بتعليق يقول: «مباشرةً من داخل الأمم المتحدة: ببغاوات هذا العام...»، في إشارة إلى الشخصيات التي ظهرت في المقطع والعبارة التي ترددها.

ويأتي نشر الفيديو في وقت تشهد فيه اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مواقف دولية بشأن الحرب في غزة والقضية الفلسطينية.

وفي 22 سبتمبر، دعا نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار، خلال اجتماع للجنة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك، إلى تحرك دبلوماسي منسق بين دول المنظمة لمواجهة ما وصفه بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي بحق الفلسطينيين، وإنهاء التهجير القسري للفلسطينيين.

كما شهدت نيويورك خلال الفترة نفسها مواقف وتصريحات أخرى تناولت المسئولية عن الأوضاع في غزة.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» في 22 سبتمبر عن الناشط الفلسطيني محمود خليل، دعوته إلى تحميل إسرائيل المسؤولية، خلال فعالية أقيمت في نيويورك.