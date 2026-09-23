الأردن: إسرائيل مستمرة في تدمير فرص السلام ما لم تواجه برد دولي رادع

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل ستواصل سياساتها وإجراءاتها التي تقوّض فرص تحقيق السلام، ما لم تواجه ردًا دوليًا مؤثرًا يترجم دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين إلى خطوات عملية رادعة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية «عمون»، حذّر الصفدي، خلال اجتماع عُقد بمناسبة مرور عام على مؤتمر إعلان نيويورك، من أن الحكومة الإسرائيلية تقوّض حل الدولتين، الذي وصفه بأنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام، من خلال إجراءات قال إنها تضعف فرص التوصل إليه.

وأشار إلى أن إسرائيل تعلن عدم اكتراثها بمواقف غالبية دول العالم الداعمة لحل الدولتين، في ظل عدم اتخاذ إجراءات دولية رادعة بحق سياساتها التي تقوّض فرص السلام.

وثمّن الصفدي مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية واتخذت إجراءات بحق السياسات الإسرائيلية، مؤكدًا في الوقت ذاته الحاجة إلى إجراءات دولية أوسع وأشد لمواجهة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

وعُقد الاجتماع بمناسبة مرور عام على مؤتمر إعلان نيويورك، الذي نظمته المملكة العربية السعودية وفرنسا، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى الدفع نحو تنفيذ حل الدولتين وتحويل المواقف الدولية الداعمة لإقامة الدولة الفلسطينية إلى خطوات عملية.

ونظمت الاجتماع فرنسا وبريطانيا وكندا والمملكة العربية السعودية، وافتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا وزراء بريطانيا وكندا، إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وشارك في الاجتماع رؤساء دول وممثلون عن 29 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.