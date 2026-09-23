غزة: ارتفاع ضحايا الغارة الإسرائيلية على سيارة في مواصي خان يونس إلى شهيدين

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استُشهد 3 مواطنين فلسطينيين، اليوم الأربعاء، وأصيب آخرون، جراء القصف وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة «صفا»، إن شهيدين ارتقيا، وأصيب مواطنون، في قصف من مسيرة إسرائيلية لمركبة في مواصي خانيونس الشمالية، جنوبي قطاع غزة.

وأوضح أن الشهيدين هما: محمد إبراهيم محمد أبو علوان من سكان رفح، وأسامة خالد محمد أبو خاطر ويبلغ 33 عاما.

وفي حدث آخر، ذكر المراسل أن الشاب أدهم صبحي زيارة، استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف مجموعة من المواطنين في شارع النفق بمدينة غزة.

وذكر أن عددًا من المواطنين أصيبوا جراء غارة إسرائيلية في محيط محطة تمراز قرب شارع النفق شرقي مدينة غزة.

وفي شمالي القطاع، أطلقت آليات إسرائيلية النار شرقي مشروع بيت لاهيا.

وفي جنوبي القطاع، أفاد المراسل بإصابة مواطن بجروح حرجة جدًا برصاص جيش الاحتلال، في منطقة البداو بالسطر الغربي شمالي مدينة خان يونس.

كما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف شمال شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية في المنطقة.

كما أفاد بقصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية شرقي المدينة.

وفي وسط القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف شرقي مخيم البريج، بالتزامن مع قصف مدفعي في المنطقة.