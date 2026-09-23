الجيش الإسرائيلي ينفي أنباء محاولات حماس اختطاف جنود في غزة

أوردت وسائل إعلام إسرائيلية نفيًا صريحًا من الجيش الإسرائيلي للتقارير التي زعمت تنفيذ حركة «حماس» محاولات لاختطاف جنود في قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سوا»، أكد الجيش الإسرائيلي عدم صحة الأنباء التي تناقلتها منصة إعلامية أُعلن عن إطلاقها حديثًا تحت اسم «وكالة الأنباء اليهودية»، والتي زعمت فيها أن الحركة نفذت أربع محاولات اختطاف لجنود إسرائيليين مؤخرًا داخل القطاع.

وشدد متحدث باسم الجيش على أن هذه التقارير عارية تمامًا عن الصحة ولا تستند إلى أي معطيات ميدانية، داعيًا إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

ونفت حركة حماس، أمس الثلاثاء، مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن التحضير لتنفيذ عمليات أو وضع خطط لخطف جنود إسرائيليين، محذرة من أن هذه الادعاءات تأتي في إطار التمهيد لعدوان جديد يستهدف المقدرات المدنية والحكومية في قطاع غزة.

وقال مصدر قيادي في الحركة، في تصريحات تلفزيونية، إن الاحتلال يحاول خلق ذرائع واهية لتبرير شن هجمات ومهاجمة مؤسسات مدنية وحكومية داخل القطاع.

ودعا المصدر القيادي إلى الإسراع في تشكيل «لجنة التحقق» المتفق عليها ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار، لوضع حد لادعاءات الاحتلال ومزاعمه المتكررة.

كما جدد المصدر تأكيد حركة «حماس» على التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، مطالبًا الوسطاء والدول الراعية بالضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بالاتفاق ووقف انتهاكاته وتهديداته المستمرة.