إيران: نقلنا شروطنا إلى أمريكا عبر وسيط قطري

قال المتحدث باسم ​وزارة الخارجية ‌الإيرانية إسماعيل بقائي لوكالة الأنباء الإيرانية ​الرسمية "إرنا" إن طهران تواصلت ⁠مع الولايات ​المتحدة في ​نيويورك عبر وسيط قطري ونقلت شروطا ​تشمل إنهاء ​الحرب على جميع الجبهات ‌ووقف ⁠ما وصفتها بـأنها "أعمال عدوانية" أمريكية.

وأضاف بقائي للوكالة ​أن ​الشروط ⁠الإيرانية تضمنت أيضا إنهاء ​الحصار ​البحري ⁠والحرب الاقتصادية، والإفراج عن أصول ⁠إيرانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في وقت سابق أمس، أن مسئولين أمريكيين وإيرانيين عقدوا، اجتماعا استمر نحو ثلاث ساعات في نيويورك، واصفا المحادثات بأنها كانت "جيدة للغاية ومثمرة جدا"، ومؤكدا إجراء لقاء آخر في المستقبل القريب.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف التقيا الوفد الإيراني، من دون الكشف عن تفاصيل المباحثات أو هوية المشاركين من الجانب الإيراني.

وأضاف أن محادثات أخرى مقررة "في المستقبل القريب جدا".

وجاء الإعلان بعد ساعات من تهديد ترامب بالقضاء على إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ودعا الرئيس الأمريكي، خلال خطابه أمام الجمعية العامة، جميع الدول إلى المشاركة في حصار اقتصادي شامل على إيران، مؤكدا ضرورة مواصلة الضغط عليها ومنعها من امتلاك سلاح نووي.

وفي تصريحات سابقة أمس، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن واشنطن وطهران ستتوصلان إلى تسوية، فيما توقع في خطابه إبرام اتفاق بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل مباشرة.