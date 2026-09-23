ناشطون إسرائيليون يعبرون إلى سوريا بشكل غير قانوني

عبر مدنيون إسرائيليون مرة أخرى بشكل غير قانوني إلى سوريا من هضبة الجولان المحتلة، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مضيفا أنه تم نشر جنود لإعادتهم.

وتم تسليم المدنيين الـ14 إلى الشرطة. وقال الجيش إن عبور الحدود يشكل جريمة جنائية وأنه "يدين بشدة مثل هذه الحوادث". وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المتورطين كانوا ناشطين من اليمين يسعون لإقامة مستوطنات في سوريا.

ولطالما حاول أعضاء من مجموعات المستوطنين دخول سوريا، مما دفع الجيش إلى التدخل في عدة مناسبات. وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن بعض أعضاء الحكومة الدينية اليمينية في إسرائيل دعموا السلوك غير القانوني من قبل الناشطين المستوطنين.

وعقب سقوط الحاكم السوري لفترة طويلة بشار الأسد في نهاية عام 2024، نشرت إسرائيل جنودا في المنطقة العازلة الخاضعة لسيطرة الأمم المتحدة بين هضبة الجولان والأراضي الخاضعة للسيطرة السورية.

وتقول إسرائيل إنها تريد منع المتطرفين المعادين لإسرائيل من ترسيخ أنفسهم في المنطقة الحدودية.