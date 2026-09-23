الصراع على خريطة دوائر الكونجرس في ميزوري يعود إلى المحكمة العليا

عاد الصراع بشأن خريطة دوائر الكونجرس في ولاية ميزوري إلى المحكمة العليا الأمريكية للمرة الثالثة، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بعدما أمرت محكمة استئناف بإعادة العمل بالدوائر الجديدة التي يدعمها الرئيس دونالد ترامب.

ووُضعت الخريطة الجديدة بهدف مساعدة الجمهوريين على انتزاع مقعد في مجلس النواب الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي الحاسمة، التي ستحدد السيطرة على الكونجرس. وكانت المحكمة العليا قد أوقفت مرتين محاولات استخدام الخريطة الجديدة في انتخابات نوفمبر .

ويأتي طلب الاستئناف الطارئ الأخير بعد حكم غير معتاد أصدرته محكمة استئناف اتحادية، أمر بالعودة في اللحظات الأخيرة إلى خريطة تصب في مصلحة الجمهوريين، حتى بعد أن أوقفت المحكمة العليا مثل هذا الإجراء.

وكان قضاة المحكمة العليا قد أبقوا على قرار للمحكمة العليا في ميزوري يلزم الولاية باستخدام خريطتها السابقة. وقضت محكمة الولاية بأن الدوائر الجديدة لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ ما لم يوافق عليها الناخبون في استفتاء على مستوى الولاية.

ومنحت المحكمة العليا الأمريكية مؤيدي الخريطة الجديدة مهلة حتى ظهر الأربعاء للرد على طلب الاستئناف الأخير.