ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار دوجوان في اليابان إلى 9 أشخاص

ارتفعت حصيلة قتلى إعصار دوجوان، الذي تسبب في هطول أمطار غزيرة على منطقة طوكيو الكبرى في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى 9 أشخاص، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الأربعاء.

وواصلت فرق الإنقاذ البحث عن 4 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين في محافظتي تشيبا وكاناجاوا المجاورتين، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو للأنباء، نقلا عن السلطات المحلية.

وكان قد جرى الإعلان في البداية الثلاثاء عن مقتل 4 أشخاص.

وكان الإعصار، وهو العاصفة رقم 25 خلال الموسم، قد تحرك منذ ذلك الحين فوق المحيط الهادئ، بعدما تسبب في أضرار بالغة بشكل خاص في تشيبا جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات.

كما تعرضت المنطقة لأمطار غزيرة وفيضانات خلال أغسطس وأوائل سبتمبر .