الرئيس التركي يتهم إسرائيل بـ«إرهاب الدولة» ضد الفلسطينيين

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بشدة مرة أخرى بسبب معاملتها للفلسطينيين، متهما البلاد بـممارسة "إرهاب الدولة" ، وذلك في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال أردوغان اليوم الثلاثاء: "غزة هي معسكر الاعتقال الأكثر منافاة للإنسانية والمخزي في عصرنا"، محملا إسرائيل مسؤولية مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل.

ولطالما انتقد الرئيس التركي إسرائيل مرارا وتكرارا، وبخاصة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ سنوات وتدهورت بشكل أكبر بسبب حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية الفلسطينية. وهناك وقف لإطلاق النار قائم رسميا منذ أكتوبر 2025، لكن العنف المميت هناك مستمر. وتحافظ حكومة أردوغان على علاقاتها مع حماس.

وغادر الوفد الإسرائيلي في الأمم المتحدة القاعة أثناء كلمة أردوغان احتجاجا، وفقا لمتحدث باسم السفير الإسرائيلي داني دانون.

وفي كلمة منفصلة، اتهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إسرائيل أيضا بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في صراعها مع الفلسطينيين، قائلاً إن أفعال إسرائيل في قطاع غزة كانت "محاولة لإطفاء الحياة الفلسطينية وفرض واقع جديد على الأرض".

وقال عبد الله إن غزة تمثل "واحدة من أطول حالات الاحتلال في العالم"، متسائلا: "إذا كان من الممكن تجاهل القانون الدولي لعقود من الزمن، فما هي قيمة هذا القانون بالضبط؟".

قال الملك أيضا إنه حدث تحول أساسي في النهج الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وتابع: "ما كان يعتبر عملية زاحفة انفجر إلى شيء أكثر عدوانية بكثير". وتحدث عبد الله الثاني عن "التهجير القسري" في الضفة الغربية من قبل إسرائيل، والذي قال إنه يشكل جريمة حرب.

وقال إن المجتمع الدولي يكتفي بـ"إدارة" الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بدلا من معالجته.

وقال الملك: "لدينا أدوات: العقوبات، وتجميد الأصول، والحظر، والعزلة الدبلوماسية، وقد استخدمناها في أماكن أخرى. ولكن مع إسرائيل، تنتهي القرارات من حيث بدأت - على الورق".

ويواصل الأردن الدعوة إلى قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وينحدر جزء كبير من سكان الأردن من أصول فلسطينية، بمن فيهم الملكة رانيا. ووقع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1994، ليصبح ثاني دولة عربية بعد مصر تعترف رسميا بإسرائيل.