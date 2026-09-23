وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأنه "رجل صارم ورائع"، قائلًا: "لا تعبثوا معه".

جاء ذلك في كلمة ألقاها ترامب خلال قمة عقدت الثلاثاء في مدينة نيويورك، بمشاركة الرئيس التركي، إلى جانب قادة كل من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ولبنان والعراق.

وأشار ترامب إلى أنهم اجتمعوا العام الماضي أيضًا مع دول المنطقة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اتخذوا خطوات مهمة بشأن قطاع غزة وبذلوا جهودًا لإنهاء الأزمة في المنطقة.

وخلال حديثه عن تلك المساعي، التفت ترامب نحو الرئيس أردوغان قائلًا: "قبل عام بالضبط، اجتمعت دول عديدة هنا على هامش أعمال الأمم المتحدة، وناقشنا كيف يمكننا إنهاء الحرب الدامية في غزة، وكانت الأسماء الحاضرة هي نفسها تقريبًا".

وأضاف: "وكان من بين الحضور صديقي القادم من تركيا، الموجود معنا هنا تحديدًا. إنه رجل صارم، لا تعبثوا معه.. إنه رجل رائع حقًا".

ولفت ترامب إلى أن قادة الدول المشاركين في الاجتماع بذلوا جهودًا كبيرة لوقف إراقة الدماء في غزة، مؤكدًا أن هذه الدول على أتم الاستعداد الآن أيضًا لتقديم مساهمات كبيرة في عملية إعادة إعمار القطاع.