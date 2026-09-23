نتنياهو يهاجم ماكرون بعد انتقاداته لإسرائيل: العبثية الفجّة في تصريحاته تثير الذهول

شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، هجومًا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب تصريحاته الأخيرة.

ونشر مكتب نتنياهو، مساء الثلاثاء، بيانًا أكد من خلاله أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدين بشدة تصريحات الرئيس ماكرون، التي انتقد فيها تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قلل، الثلاثاء، من شأن جهود السلام في قطاع غزة، قائلًا إنها "لم تنجح في فتح أي ممر إنساني، وإن ما يحدث هو مشهد ينبغي أن يخجل منه الجميع".

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وكان ماكرون قد انتقد تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، قائلًا إنه "يسلب الشعب الفلسطيني حقه المشروع في الوجود".

وقال مكتب نتنياهو تعليقًا على تصريحات الرئيس الفرنسي إن "العبثية الفجّة في تصريحات إيمانويل ماكرون تثير الذهول"، على حد قوله.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "عناصر حماس تشن هجمات على اليهود بشكل شبه يومي، وقد قتلوا عددًا لا يُحصى من المدنيين الإسرائيليين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، والجهل ليس عذرًا لإراقة دمائهم".

وفي السياق نفسه، انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الرئيس الفرنسي، وقال: "ماكرون يكذب ومنظمة الإرهاب [حماس] تغذي الإرهاب العربي في يهودا والسامرة، وهي جزء كبير منه ومن نشاطه"، على حد زعمه.

وأضاف سموتريتش في تدوينة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، أنه "أمام هذا الإرهاب، سنقف كحائط صلب، نحصّن ونعزّز الاستيطان، ونبني شريط الأمن لدولة إسرائيل".

وفي وقت لاحق، وجه وزير المالية الإسرائيلي تحذيرًا إلى ما أسماه بـ"حكومة آيزنكوت - ليبرمان - جولان"، بدعوى أنها "ستفكك المستوطنات التي أقمناها وستؤسس دولة إرهاب في قلب دولة إسرائيل".

في إشارة إلى جادي آيزنكوت، زعيم حزب "يشار"، وأفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، ويائير جولان، رئيس حزب "الديمقراطيين".

وأضاف سموتريتش في تدوينته: "ماكرون ينتظر ذلك [تفكيك المستوطنات]، والاتحاد الأوروبي ينتظر ذلك، ونحن سنمنع ذلك من الوقوع... فقط صهيونية دينية قوية ستمنع ذلك من الحدوث"، على حد تعبيره.

وفي وقت لاحق، وجه داني دانون، المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، انتقادًا حادًا للرئيس الفرنسي، قائلًا: "سيدي الرئيس إيمانويل ماكرون، قم بإعداد واجبك جيدًا قبل توجيه الدروس لإسرائيل".

وأضاف دانون في تدوينة جديدة على حسابه الرسمي على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، قائلًا: "ماكرون.. تحقق من الحقائق".

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، صعّد الجيش والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وشملت عمليات قتل واعتقال وتهجير وتجريف أراض زراعية وهدم منازل وتوسعا استيطانيا.