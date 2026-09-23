بول يصير إعصارا شديد الخطورة من الفئة الخامسة قبالة ساحل المكسيك

إزداد الإعصار بولو قوة بشكل متزايد اليوم الثلاثاء، وكان من المتوقع أن يكتسب المزيد من الشدة بينما يمر بالقرب من الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك كإعصار من الفئة 5 ، حسبما قال خبراء الأرصاد الجوية.

وقال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي، في تحديث صادر عن طائرة تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) لتتبع الأعاصير أُرسلت إلى داخل العاصفة، إن بولو كان عاصفة "شديدة الخطورة" برياح مستمرة بلغت سرعتها القصوى 180 ميلا في الساعة (290 كيلومترا في الساعة).

وكان مركز بولو يقع على بعد 210 أميال (338 كيلومترا) جنوب زيهواتانيخو بالمكسيك، وشبه ثابت فوق المحيط الهادئ في منتصف النهار. وقال تحديث مركز الأعاصير إنه من المتوقع أن يتحرك بولو في اتجاه غربي إلى شمالي غربي عموما خلال الأيام القليلة القادمة.

وعلقت السلطات المكسيكية الدراسة مؤقتا في عدد من المناطق على طول الساحل مع مرور بولو بالقرب من الشريط الساحلي. وكان العديد من سكان المنطقة في حالة ترقب هذا الأسبوع وهم يشاهدون الإعصار الذي يشتد بأسلوب سريع يمر بالقرب منهم. وفي السنوات الأخيرة، تعرضت الولايات الساحلية الواقعة على المحيط الهادئ مثل جيريرو وأواخاكا للدمار بسبب الأعاصير القوية التي ضربت الساحل، ولا تزال العديد من المجتمعات تجمع شتاتها.

وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم في مؤتمرها الصحفي الصباحي إن الخبراء أشاروا إلى أنه من غير الترجيح أن يلمس الإعصار الأرض. وأغلقت البحرية المكسيكية الموانئ في ولايتي جيريرو وميتشواكان كإجراء احترازي وحذرت المدنيين والصيادين للتوخي والحذر.

ويمكن أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات مفاجئة وانزلاقات طينية. وتوقعت الأرصاد هطول أمطار تتراوح بين 3 إلى 6 بوصات (8 إلى 15 سنتيمتراً) في ولايتي جيريرو وميتشواكان، مع إمكانية هطول أجزاء أقل على الأجزاء الساحلية من ولايات أواخاكا وكوليما وخاليسكو. وكان من المتوقع أيضاً هبوب رياح قوية وأمواج عاتية.

وتُعد الفئة الخامسة أعلى مستوى على مقياس سافير-سيمبسون، وهي تشير إلى أن سرعة الرياح المستمرة القصوى للإعصار تتجاوز 157 ميلا في الساعة (253 كيلومترا في الساعة).