- صادرات الملابس الجاهزة إلى أوروبا تتجاوز المليار دولار خلال 8 أشهر من 2026 بنمو 26%

- فاضل مرزوق: نستهدف نمو الصادرات بين 20 و22% وتجاوز حاجز الـ4 مليارات دولار بنهاية العام

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة المهندس فاضل مرزوق، أن صادرات القطاع إلى الأسواق الأوروبية تجاوزت حاجز المليار دولار خلال أول 8 أشهر من 2026، لتسجل نحو 1.087 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، مقابل 861 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، محققة نموا بنسبة 26%.

وأوضح المجلس التصديري للملابس الجاهزة، في تقريره الشهري عن أداء صادرات القطاع، أن أوروبا جاءت في صدارة المجموعات الدولية المستوردة للملابس المصرية خلال الفترة محل الدراسة، مستحوذة على نحو 43% من إجمالي صادرات القطاع.

وكشف المجلس ارتفاع إجمالي صادرات الملابس الجاهزة المصرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 إلى نحو 2.525 مليار دولار، مقابل 2.177 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، محققا نموا سنويا بنسبة 16%.

وسجلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية خلال شهر أغسطس وحده نحو 382 مليون دولار، مقابل 310 ملايين دولار خلال أغسطس 2025، بنسبة نمو بلغت 23%.

وقال المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن تجاوز صادرات القطاع إلى الأسواق الأوروبية حاجز المليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام يعكس استمرار الطلب على المنتج المصري في الأسواق الخارجية، والتحسن المستمر في أداء القطاع ومواكبته لتطورات الصناعة وتقنيات الإنتاج الحديثة.

وأضاف أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يعمل وفق خطة استراتيجية قوية لزيادة الصادرات إلى الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها قطاع التجارة العالمية واتجاه العديد من المستوردين إلى تطبيق مفهوم "Nearshoring"، والذي يقوم على نقل عمليات الإنتاج أو التوريد إلى دول قريبة جغرافيا من السوق المستهدف بدلا من الاعتماد على أسواق بعيدة.

وأوضح مرزوق أن هذا التوجه يمثل فرصة مهمة أمام صناعة الملابس الجاهزة المصرية، في ظل قُرب مصر من الأسواق الأوروبية وقدرتها على تلبية احتياجات المستوردين، خاصة مع التحديات التي تواجه حركة الشحن والنقل وسلاسل الإمداد العالمية.

شراكات قوية بين المستوردين الأوروبيين والمصانع المصرية

وأشار رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلى أن المستوردين الأوروبيين بدأوا خلال الفترة الحالية في تعزيز الشراكات مع المصانع والمصدرين المصريين، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة، في ظل التحديات التي تواجه حركة الشحن وسلاسل الإمداد العالمية.

وقال إن هذه المتغيرات عززت من أهمية الموقع الجغرافي لمصر، وجعلت قربها من الأسواق الأوروبية عاملا مهما في قرارات التوريد لدى المستوردين، لافتا إلى أن مصر أصبحت شريكا استراتيجيا مهما للمستوردين الأوروبيين في ظل الحاجة إلى أسواق قريبة وقادرة على توفير المنتجات بصورة أكثر مرونة.

وأكد مرزوق أن وصول صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى أوروبا إلى 1.087 مليار دولار خلال 8 أشهر، واستحواذ السوق الأوروبي على نحو 43% من إجمالي صادرات القطاع، يؤكد أهمية السوق الأوروبي بالنسبة لصناعة الملابس الجاهزة المصرية، ويدعم توجه المجلس نحو زيادة الصادرات إلى أوروبا خلال الفترة المقبلة.

إسبانيا تتصدر الأسواق الأوروبية بنمو 61%

وجاءت إسبانيا في مقدمة الأسواق الرئيسية من حيث معدل نمو صادرات الملابس الجاهزة المصرية، بعدما ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 61% خلال يناير–أغسطس 2026، لتصل إلى نحو 227 مليون دولار، مقابل 142 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف مرزوق أن النمو المحقق في عدد من الأسواق الأوروبية الرئيسية، وعلى رأسها إسبانيا، يعكس قدرة الشركات المصرية على زيادة تنافسيتها وتوسيع قاعدة عملائها في الأسواق الدولية، مؤكدا أهمية مواصلة جهود فتح أسواق جديدة وتعزيز تواجد الشركات المصرية في الأسواق ذات الطلب المرتفع.

المجلس التصديري يستهدف تجاوز 4 مليارات دولار

وأكد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن المجلس مستمر في العمل على تحقيق مستهدفاته لصادرات القطاع خلال العام الجاري، والتي تستهدف تحقيق نمو لا يقل عن 20% إلى 22% مقارنة بالعام الماضي، بما يدعم الوصول إلى تجاوز حاجز 4 مليارات دولار صادرات ملابس جاهزة بنهاية 2026.

وأشار إلى أن النتائج المسجلة خلال أول 8 أشهر من العام، والتي بلغت خلالها صادرات القطاع 2.525 مليار دولار بنمو 16%، تعكس استمرار الاتجاه الصاعد للصادرات، خاصة مع الأداء القوي للأسواق الأوروبية والأمريكية.

الولايات المتحدة أكبر الأسواق المستوردة

وحافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارة قائمة أكبر الأسواق المستوردة للملابس الجاهزة المصرية، بعدما ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 13% لتصل إلى نحو 985 مليون دولار خلال يناير–أغسطس 2026، مقابل 875 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 286 مليون دولار، تلتها إسبانيا بقيمة 227 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة 147 مليون دولار، وألمانيا بنحو 132 مليون دولار، وهولندا بـ116 مليون دولار.

كما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى المملكة المتحدة بنسبة 36% لتسجل نحو 97 مليون دولار، وإلى إيطاليا بنسبة 30% لتبلغ 59 مليون دولار، بينما زادت الصادرات إلى فرنسا بنسبة 21% لتصل إلى 55 مليون دولار.

التي شيرت والبولو شيرت في صدارة المنتجات

وعلى مستوى المنتجات المصنعة، تصدر التي شيرت والبولو شيرت قائمة صادرات الملابس المصرية بقيمة بلغت 564 مليون دولار خلال يناير–أغسطس 2026، مقابل 470 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو 20%.

كما بلغت صادرات البنطلونات نحو 154 مليون دولار مقابل 145 مليون دولار، فيما سجلت صادرات الجوارب والقفازات 44 مليون دولار مقابل 24 مليون دولار خلال فترة المقارنة.

وقال مرزوق إن زيادة الصادرات لم تعد مرتبطة بالتحركات الكمية التقليدية فقط، وإنما أصبحت مدفوعة بتطوير التكنولوجيا التشغيلية، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز قدرة المصانع المصرية على الامتثال للمتطلبات الدولية المتزايدة، بما يدعم مرونة الإنتاج والتنوع في محفظة المنتجات.

وأكد رئيس المجلس التصديري أهمية الامتثال البيئي والتشغيلي وتطبيق نظم التتبع في تعزيز قدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، بالتوازي مع التطور التكنولوجي والتشغيلي داخل المصانع المصرية، بما يعزز فرص القطاع في الاستفادة من التحولات الجديدة في سلاسل الإمداد العالمية واتجاه المستوردين نحو الشراكات القريبة جغرافيا من أسواقهم.