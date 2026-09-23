اجتماع بين تاكايشي وترامب قبل القمة الأمريكية الصينية

التقت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإظهار قوة العلاقات الثنائية، قبل يوم واحد فقط من وصول الزعيم الصيني شي جين بينج إلى واشنطن في أول زيارة رسمية له منذ 11 عاما.

وذكرت الحكومة اليابانية أنه خلال اجتماع في نيويورك، اتفقت تاكايشي وترامب على العمل بشكل وثيق "حول قضايا مختلفة تتعلق بالصين، بما في ذلك الأمن الاقتصادي" وتعزيز قدرات الردع والاستجابة للتحالف الياباني الأمريكي بشكل أكبر، حسب صحيفة جابان توداي اليوم الأربعاء.

وأمام الصحفيين، وقبل مناقشاتها المغلقة، قالت تاكايشي لترامب إن البيئة الأمنية في آسيا تزداد حدة وأنها تريد أن تظهر للعالم "مدى قوة تحالفنا من خلال عقد جولة أخرى من الاجتماعات".

وذكر مسئولون يابانيون، أن الاجتماع بين تاكايشي وترامب والذي استمر حوالي 35 دقيقة، والذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان يهدف إلى التنسيق بشأن الصين ومواءمة الاستراتيجيات ذات الاهتمام المشترك قبل قمة ترامب وشي في البيت الأبيض غدا الخميس.