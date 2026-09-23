ريال مدريد يندم على صفقة رودري

يبدو أن تعثر ريال مدريد في حسم صفقة الإسباني رودري خلال فترة الانتقالات الصيفية بدأ يثير حالة من الندم داخل النادي الملكي، بعدما حسم لاعب الوسط قراره بالانتقال من مانشستر سيتي إلى برشلونة، مفضلًا المشروع الرياضي للنادي الكتالوني.

وكان ريال مدريد قد تحرك بقوة للحصول على خدمات رودري، ووصل الأمر إلى تدخل المدرب جوزيه مورينيو والتواصل مع اللاعب شخصيًا، في محاولة لإقناعه بارتداء قميص الفريق الملكي.

لكن رودري اختار في النهاية الانتقال إلى برشلونة، في صفقة بلغت قيمتها نحو 70 مليون يورو، بعقد يمتد حتى عام 2030.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن عدم حسم ريال مدريد للصفقة أصبح يُنظر إليه داخل النادي باعتباره أحد القرارات التي قد يندم عليها، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى لاعب قادر على التحكم في إيقاع المباريات، وتعويض الأدوار التي كان يقوم بها الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش.

وفي المقابل، أصبح رودري أحد العناصر المهمة في تشكيلة برشلونة تحت قيادة الألماني هانز فليك، بالتزامن مع البداية القوية للفريق في الدوري الإسباني، بعدما حقق الفوز في أول 7 مباريات وحصد 21 نقطة، ليحتل صدارة جدول الترتيب.

وكان رودري قد أوضح أن قراره بالانتقال إلى برشلونة جاء لأسباب رياضية، مشيرًا إلى أن المشروع الذي يقدمه فليك والمدير الرياضي ديكو كان من أبرز العوامل التي دفعته لاختيار النادي الكتالوني.

وكشف اللاعب أيضًا أنه تلقى عرضًا من ريال مدريد، مؤكدًا أن تعامله مع مسؤولي النادي الملكي كان مثاليًا، كما أشار إلى تواصله مع مورينيو عقب حسم قراره من أجل توجيه الشكر له على اهتمامه وطريقة تعامله معه.

في المقابل، لا يزال ريال مدريد يبحث عن أفضل صيغة لتحقيق التوازن في خط الوسط، رغم امتلاكه مجموعة من العناصر المميزة في هذا المركز.

وأظهرت خسارة الفريق أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 بعض المشكلات المتعلقة بالسيطرة على مجريات اللعب والاستحواذ، إلى جانب بناء الهجمات من العمق.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر.