أفادت مندوبة الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، في بلدة مرجعيون بجنوب لبنان، بأن تداعيات الانفجار الضخم الذي نفذته القوات الإسرائيلية قرابة منتصف الليل في بلدة الخيام، امتدت إلى البلدات المقابلة، ولا سيما جديدة مرجعيون والقليعة.

وألحقت قوة العصف الناتج عن التفجير أضرارًا بعدد من المنازل، شملت تحطم زجاج النوافذ وتخلّع بعض الأبواب وظهور تشققات في الجدران.

كما لحقت أضرار بمدرسة مرجعيون الوطنية، إذ تحطم جزء كبير من زجاج نوافذ الصفوف، ما دفع إدارة المدرسة إلى تعليق الدروس مؤقتًا، إلى حين إنجاز أعمال الإصلاح واستبدال الزجاج المتضرر، حفاظًا على سلامة التلامذة والهيئة التعليمية.

وامتدت آثار الانفجار إلى عدد من المنازل والمنشآت في البلدات المقابلة للخيام.

وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، إذ فجّرت شاليهات في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون بعد منتصف ليل الثلاثاء، وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.

وأدى الانفجار إلى تضرر خطوط التغذية الكهربائية وانقطاعها بالكامل في منطقة نبع الحمام، ما تسبب في انقطاع التيار عن مناطق حاصبيا وشبعا والعرقوب.

ويتزامن التصعيد في جنوب لبنان مع تحرك دبلوماسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يعقد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بحضور وزير الخارجية يوسف رجّي، لقاءات مع عدد من القادة العرب والأجانب.