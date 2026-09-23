الخطوط الجوية الإثيوبية تعلق رحلاتها إلى إقليم تيجراي

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قالت الخطوط الجوية الإثيوبية اليوم الأربعاء، إنها علقت رحلاتها إلى ثلاث مطارات ‌في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا.

وذكرت الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن تعليق الرحلات إلى ميكيلي، عاصمة الإقليم، ومدينتي شاير وأكسوم جاء بسبب «الوضع ⁠الراهن في إقليم تيجراي»، دون الإدلاء بتفاصيل أخرى.

وقال مصدران محليان لوكالة «رويترز» إن قوات تيجراي، التي حاربت الحكومة الاتحادية خلال الحرب الأهلية من عام 2020 إلى 2022، سيطرت خلال الليل على مطار ميكيلي وانتزعت ‌إدارته ⁠من الشرطة الاتحادية.

ولم يرد المتحدثون باسم رئيس الوزراء آبي أحمد، والحكومة الاتحادية بعد على طلبات التعليق.

وكان حزب «الجبهة ⁠الشعبية لتحرير تيجراي» السياسي الذي يدير الإقليم وتولى قيادته خلال الحرب الأهلية، ⁠أعلن يوم الأحد، تشكيل تحالف مع ست جماعات مسلحة أخرى ⁠في أنحاء إثيوبيا بهدف الإطاحة بحكومة أبي.