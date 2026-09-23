وزير الخارجية العراقي يؤكد لنظيره الإيراني أهمية استمرار الحوار لاحتواء التوترات الإقليمية

التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الثلاثاء، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، صباح الأربعاء، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات الإقليمية، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن التحديات الراهنة، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد حسين، أهمية استمرار المساعي الدبلوماسية والحوار بين الأطراف المعنية، بما يسهم في احتواء التوترات ومنع اتساع نطاقها، وبما يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه، قدم عراقجي، عرضًا بشأن الاتصالات والمناقشات التي بدأت بين الجانبين الإيراني والأمريكي غير المباشرة وعن طريق دولة وسيطة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تهدف إلى خفض التصعيد وبحث سبل إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وتناول اللقاء، كذلك، مخرجات الاجتماع الذي ضم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق والأردن وسوريا ولبنان ومصر، وكذلك تركيا، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما يمكن أن تسهم به الاتصالات الإقليمية والدولية في دعم جهود التهدئة والحوار.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن تطورات المنطقة، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى وقف التصعيد ومنع اتساع نطاق التوترات، وتعزيز فرص الحوار والتوصل إلى حلول سلمية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.