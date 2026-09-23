اليابان تدعو لزيادة أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين

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دعت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي إلى زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي، مؤكدة ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة في السلام والأمن الدوليين.

جاء ذلك في كلمة ألقتها تاكايتشي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81 بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت تاكايتشي إن النظام الدولي يمر بفترة من عدم الاستقرار، وإن تغير توازن القوى وتصاعد التنافس الجيوسياسي يؤديان إلى خسائر في صفوف المدنيين حول العالم.

وأوضحت تاكايتشي أن دور الأمم المتحدة في ضمان السلام والاستقرار بات موضع تساؤل بعد مرور عقود على تأسيسها، لكنها شددت على أهمية المنظمة في مساعدة المجتمع الدولي على تجاوز التحديات الجديدة وتحقيق الازدهار.

وفي سياق الحديث عن الحرب الروسية الأوكرانية، أوضحت أن الحرب تعتبر مثالا على انتهاك المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى وجود مشاكل في هيكل مجلس الأمن الحالي.

وأضافت: "في الوضع الحالي، يجب القول إن مجلس الأمن لا يعمل من أجل السلام الدولي".

وشددت على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة، قائلة: "من الضروري زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين لضمان شرعية المجلس وتمثيله".

ويضم مجلس الأمن الدولي 5 أعضاء دائمين يتمتعون بسلطة النقض (الفيتو)، وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى 10 أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة عامين، مع تولي رئاسة المجلس بشكل دوري شهري بين الأعضاء.