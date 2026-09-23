مولدوفا تعلن حالة طوارئ في قطاعي الطاقة والمياه

صوت البرلمان في مولدوفا ، أمس الثلاثاء، لصالح فرض حالة طوارئ مدتها 60 يوما في قطاعَي الطاقة والمياه، في ظل ما تواجهه البلاد من ارتفاع في أسعار الطاقة وموجة جفاف حادة.

وأوضح بيان حكومي أن حالة الطوارئ، التي تدخل حيز التنفيذ السبت المقبل، ستتيح للسلطات "الاستجابة السريعة في حال حدوث اضطرابات في إمدادات الطاقة والوقود والمياه"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وحصل القرار على 54 صوتا مؤيدا مقابل 20 عارضوه، فيما امتنع 22 نائبا عن التصويت.

وجاء القرار في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، إضافة إلى جفاف غير مسبوق أدى إلى انخفاض منسوب الأنهر في أنحاء أوروبا.

ووصف رئيس وزراء مولدوفا، فاسيلي توفان المخاطر الناتجة عن الحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب الجفاف، بأنها "عاصفة مثالية".

وكانت مولدوفا خفّضت بشكل كبير اعتمادها على الطاقة الروسية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، واتجهت إلى استيراد الطاقة من دول الاتحاد الأوروبي.

وحذرت السلطات من "نقص حاد في المياه" في نهرَي دنيستر وبروت، وهو ما قد يؤثر على إمدادات مياه الشرب.

وقالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو إن إعلان حالة الطوارئ ضروري لتمكين السلطات من التحرك سريعا إذا استدعت الظروف شراء الوقود بشكل عاجل أو في حال استمر تراجع تدفق المياه في نهر دنيستر أو واصلت أسعار الوقود الارتفاع.

في المقابل، دعا زعيم الحزب الاشتراكي المؤيد لروسيا إيجور دودون الحكومة إلى بدء مفاوضات عاجلة مع موسكو في شأن إمدادات الغاز.