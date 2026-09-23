قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المسئولين الأمريكيين أجروا محادثات "جيدة جدا" مع المبعوثين الإيرانيين في نيويورك، ما أعاد إحياء الآمال بشأن التوصل إلى مخرج دبلوماسي، وذلك بعد ساعات فقط من تهديده بـ"القضاء" على النظام الحاكم في البلاد.

ومن الجانب الأمريكي، شارك في المحادثات كل من ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس. وذكر ويتكوف أن المفاوضات جرت من خلال وسطاء تنقلوا بين الوفدين، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء في تقرير لها، اليوم الأربعاء.

وعلى صعيد متصل، أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأن إيران مثّلها وزير الخارجية عباس عراقجي، وأن الجانب الأمريكي هو من طلب عقد الاجتماع.

فيما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن مصدر لم تسمّه، أن إيران حددت "مواقف حازمة" بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن شروط طهران تتضمن الرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة، وفك تجميد الأصول الإيرانية، وإنهاء الحرب "على جميع الجبهات"، في إشارة واضحة إلى لبنان واليمن.