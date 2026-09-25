وزير السياحة يفتتح الجناح المصري المشارك في معرض اليابان الدولي للسياحة Tourism Expo Japan 2026

افتتح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المشارك في فعاليات معرض اليابان الدولي للسياحة "Tourism Expo Japan 2026"، والذي يُقام بمدينة طوكيو بدولة اليابان خلال الفترة من 24 وحتى 26 سبتمبر الجاري، وذلك بحضور السفير راجي الأتربي، سفير مصر باليابان.

وأكد شريف فتحي أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يُعد أكبر تجمع سياحي دولي مهني لمنظمي الرحلات وشركات السياحة والسفر اليابانية ويحرص على حضوره سنويا عدد كبير من العاملين بقطاع السياحة والسفر من جميع أنحاء العالم، مما يعكس المكانة الدولية التي يتمتع بها المعرض.

وأضاف أن هذه الزيارة تعد فرصة هامة لعقد عدد من اللقاءات، سواء على المستوى الرسمي مع الجانب الياباني بما يُسهم في تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالي السياحة والآثار، أو المستوى المهني من خلال عقد لقاءات مع منظمي الرحلات وشركات الطيران، إلى جانب عدد من اللقاءات الإعلامية الهامة للترويج للمنتج السياحي المصري، وبما يُسهم في تعزيز الحركة السياحية الوافدة من السوق الياباني الذي يُعد أحد أهم الأسواق السياحية المستهدفة.

وعقب الافتتاح، أجرى الوزير جولة في الجناح المصري المشارك، التقى خلالها بمجموعة من العارضين المصريين.

ويشارك في هذا المعرض أكثر من 1350 عارضا من 82 دولة، وأكثر من 127 ألف زائر، بإجمالي عدد 1474 جناحا، حيث يشهد هذا العام المائدة المستديرة الوزارية التاسعة بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي المنظمات السياحية الدولية، تُعقد تحت عنوان: "إعادة تصور مستقبل السياحة: استراتيجيات الاستثمار نحو سياحة تجديدية" (Reimagining the Future of Tourism - Investment Strategies for Regenerative Tourism).

حضر الافتتاح رنا جوهر، مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل، معاون الوزير للطيران والمتابعة، وعماد فتحي، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، وعبدالحميد لاشين، مدير وحدة آسيا والباسفيك بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، والمهندس عبدالحليم يحيى، عضو الإدارة العامة للمعارض والفعاليات للهيئة.