إيطاليا تحظر تغطية الوجه في جميع المدارس

ذكرت الحكومة الإيطالية، أنها مررت مرسوما يحظر تغطية الوجه في جميع المدارس وتحديد سقف لنسبة التلاميذ الأجانب الوافدين حديثا ممن لا يتقنون اللغة الإيطالية بـ30% لكل فصل دراسي اعتبارا من العام الدراسي المقبل

وقالت الحكومة إن حصة الـ30% تنطبق على المدارس الابتدائية للأطفال، الذين لا يحملون الجنسية الإيطالية، ولم يولدوا في إيطاليا ولم يلتحقوا بروضة أطفال إيطالية لمدة عامين على الأقل.

وفي المدارس الثانوية، تنطبق نفس القواعد، باستثناء أن التلاميذ يجب أن يلتحقوا بمدارس إيطالية لمدة ثلاثة أعوام على الأقل، بدلا من عامين في رياض الأطفال ليندرجوا خارج حصة الـ30% .

وبالنسبة لأغطية الوجه، ينص المرسوم على عدم السماح بها وأن الوجه يجب أن يتم التعرف عليه. ومن المرجح أن الإجراء يستهدف بشكل أساسي الأغطية التي تغطي الوجه بأكمله والتي ترتديها الفتيات مثل البرقع والنقاب الإسلامي.

ولم يتم الكشف عن أي أرقام حكومية حول عدد الأطفال الذين يمكن أن يؤثر عليهم هذا المرسوم.