مع تعرض المنشآت النفطية والمدن والسفن قبالة سواحل السعودية لهجمات متصاعدة، دعت أعلى سلطة دينية في المملكة الجنود إلى الاستعداد للدفاع عن البلاد ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

ووجه المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، بيانًا للقوات السعودية المرابطة على حدود المملكة وإلى قوات "التحالف" بقيادة السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما توجه مفتي عام السعودية في بيانه كلمات إلى بالتحية والتقدير لقوات التحالف في اليمن.

وأردف أن جماعة الحوثي، عصابة الشر، ودسيسة الأعداء، قامت على فساد في العقيدة، وفساد في المنهج، وتستحل دماء المسلمين، وتستبيح مساجدهم بالهدم والتدمير"، حسب وصف البيان.

وقال إن "إعادة الأمن والاستقرار في اليمن في ظل قيادته الشرعية من أوجب الواجبات، حتى يعيش إخواننا اليمنيون في أمن وأمان، ورخاء واستقرار، وتكون دولتهم مع بقية دول العالم الإسلامي، في نهضة وتنمية، وتماسك".

ويُعد هذا البيان الصادر بلهجة قوية عن المفتي العام الشيخ صالح الفوزان -الذي عادةً ما يتجنب الخوض في السياسة في بلد يحظى بتأثير هائل بين المسلمين في جميع أنحاء العالم- رسالة نادرة من أعلى سلطة دينية في المملكة بشأن الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

ووجه الفوزان رسالته إلى الجنود المدافعين عن حدود المملكة وأفراد التحالف بقيادة السعودية الذي يحارب الحوثيين في اليمن، ممهدا إياها بآيات قرآنية وفتاوى دينية.

وقد ذكرت المملكة العربية السعودية أنها اعترضت عددًا من الصواريخ التي أُطلقت نحوها، لكنها واجهت صعوبة، إلى جانب حلفائها، في احتواء الحوثيين.