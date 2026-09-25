ليبرمان: نتنياهو وإسرائيل أصبحا منبوذين وعبئا على العالم الغربي

ليبرمان: أدعو إلى استبدال القيادة التي تقود إسرائيل إلى كارثة سياسية وأمنية واقتصادية

مكانة إسرائيل عالميا في أدنى مستوياتها وأحذر من انهيار اقتصادي



قال رئيس حزب "إسرئيل بيتنا" المعارض أفيجدور ليبرمان، الجمعة، إن مكانة إسرائيل في العالم وصلت إلى "أدنى مستوياتها"، محذرا من "انهيار اقتصادي حقيقي" جراء العقوبات الأوروبية وتأثيرها على التجارة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها ليبرمان عبر حسابه على منصة "إكس"، تعليقا على خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ليبرمان: "لقد وصلت مكانة إسرائيل في العالم إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق".

وأضاف: "لسنوات تمتعت إسرائيل بحق النقض الأمريكي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأعتقد أنه طالما بقي ترامب رئيسا، سيظل هذا الحق متاحا لنا، لكن مع الرئيس القادم، سواء كان جمهوريا أم ديمقراطيا، قد يتغير الواقع".

وتطرق ليبرمان إلى العلاقات الإسرائيلية مع بريطانيا، قائلا إن إسرائيل بلا سفير في لندن منذ عام، وعزا ذلك إلى "الصراعات في مكتب رئيس الوزراء نتنياهو".

وحذر من التداعيات الاقتصادية للعقوبات الأوروبية، قائلا إن "العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إسرائيل ستؤثر على التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، ما يؤدي إلى انهيار اقتصادي حقيقي"، وفق تقديره.

وفي سبتمبر 2025، اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق بعض الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة بين الجانبين، بما يعني إخضاع واردات إسرائيلية لرسوم جمركية بدلا من المعاملة التفضيلية، على خلفية ما قالت المفوضية إنه انتهاك من الحكومة الإسرائيلية لبنود تتعلق باحترام حقوق الإنسان. غير أن المقترح ظل بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء، ولم يحصل على الأغلبية اللازمة لإقراره.

وفي المقابل، فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين ومنظمات مرتبطة بهم بسبب انتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر بالنسبة للأفراد المدرجين. وفي مايو 2026، أضاف الاتحاد 3 أفراد و4 كيانات إسرائيلية إلى قوائم العقوبات، فيما قال في سبتمبر إن إجمالي الإجراءات التي اتخذها في هذا الإطار شمل 12 فردا و9 كيانات.

وتعليقا على خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة الخميس، قال ليبرمان: "أصبح نتنياهو ومعه إسرائيل منبوذين وعبئا على العالم الغربي".

والخميس، ألقى نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في قاعة شبه فارغة بعد انسحاب وفود دول عدة احتجاجا على حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة ومواصلة الانتهاكات بالضفة ولبنان وسوريا، بالتزامن مع مظاهرات حاشدة شهدتها شوارع المدينة.

وفي هذا السياق، دعا ليبرمان إلى تغيير القيادة الإسرائيلية، قائلا إنه يتعين "استبدال القيادة التي تقود إسرائيل إلى كارثة سياسية وأمنية واقتصادية".

وأضاف: "الحكومة القادمة التي سنشكلها ستعمل على استعادة مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة والعالم".

ويأتي موقف ليبرمان قبل 33 يوما من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر المقبل، وسط سجال سياسي داخلي حاد بشأن سياسات حكومة نتنياهو، إذ انتقدت شخصيات معارضة خطابه أمام الأمم المتحدة، بينما أشاد به وزراء وشخصيات في الائتلاف الحاكم.

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب نحو 175 ألفا، وفق وزارة الصحة في القطاع.