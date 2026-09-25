قوات حكومية يمنية تسيطر على جبل نُمان ودار الكافر في لحج

أعلنت قوات درع الوطن التابعة للجيش اليمني الحكومي، اليوم الجمعة، السيطرة على قمة جبل نُمان ودار الكافر محافظة لحج، جنوبي البلاد، في عملية عسكرية قالت إنها "نفذت بصورة خاطفة، بمشاركة وإسناد من قوات العمالقة ورجال القبائل".

وقالت قوات درع الوطن، في بيان، إن العملية بدأت بتسلل ليلي محكم إلى مواقع الحوثيين، أعقبه تطويق الموقع واقتحامه مع ساعات الفجر، "ما أجبر عناصر الحوثيين على الفرار، مخلفين وراءهم خسائر بشرية، إضافة إلى أسلحة وذخائر".

وأضاف البيان أن السيطرة على قمة جبل نُمان ودار الكافر جاءت بعد عملية ميدانية استهدفت انتزاع الموقع من الحوثيين، مشيرا إلى أن الجبل يُعد من المواقع الاستراتيجية والحاكمة في المنطقة، نظرا لإشرافه على خطوط الإمداد والتحرك بين مديريتي الوازعية والمضاربة.

وبحسب البيان، كان الحوثيون يستخدمون جبل نُمان في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة، ما جعل السيطرة عليه ذات أهمية ميدانية في تأمين قرى وادي المضاربة وأطراف الوازعية، غربي تعز، والحد من مصادر القصف والتهديد الحوثي، إلى جانب قطع أحد مسارات التسلل المهمة في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات بعد هجوم واسع شنه الحوثيون مطلع سبتمبر الجاري، تمكنوا خلاله، من التسلل والسيطرة على أجزاء من جبل نُمان، قبل أن تنجح القوات الحكومية اليوم في استعادة السيطرة الكاملة عليه والمواقع المحيطة به.