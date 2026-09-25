تركيا تحتجز 83 شخصا يشتبه في انتمائهم لداعش

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قالت وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، إن السلطات احتجزت 83 شخصا للاشتباه في صلاتهم بمتطرفي تنظيم داعش في عمليات عبر 28 محافظة.

وأضافت الوزارة عبر منصة إكس أن هؤلاء المحتجزين يشتبه في أنهم أعضاء لتنظيم داعش وفي تمويله من خلال أفراد منتسبين.

ويتهم المشتبه فيهم بالترويج للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى تنفيذ العمليات من جانب أقسام مكافحة الإرهاب التابعة للدرك الإقليمي بناء على أوامر من مكتب المدعي العام.

وألقيت اللائمة على داعش في سلسلة من الهجمات المميتة في تركيا في السنوات الأخيرة. وذكرت السلطات التركية أنها كثفت حملتها الصارمة على شبكات التنظيم وتمويله عبر البلاد خلال الشهور القليلة الماضية.