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أعلن مطار النجف الدولي بالعراق، الجمعة، إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران حتى إشعار آخر.

جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة المطار، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وقالت إدارة المطار إن القرار جاء "استنادا إلى التوجيهات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة".

وأوضحت أنه "تقرر إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اعتبارا من الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي (23:00 ت ج) من الجمعة 25 سبتمبر الجاري، وحتى إشعار آخر".

وطلبت إدارة المطار إبلاغ شركات الطيران والجهات التشغيلية المعنية بالقرار، وعدم اتخاذ أي إجراءات تشغيلية تخص الرحلات المشمولة به خلال فترة الإيقاف.

ونوّهت إلى أنها ستعلن رسميا أي مستجدات أو توجيهات لاحقة بشأن استئناف الرحلات.

ويأتي قرار مطار النجف في ظل قيود متزايدة على حركة الطيران الإيراني على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، إذ أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الثلاثاء أن أنشطة شركات الطيران الإيرانية ستتوقف على مستوى العالم اعتبارا من 23 سبتمبر الجاري.

وعقب قرار العقوبات الأمريكية، أُلغيت في 23 سبتمبر الرحلات الجوية بين طهران وبغداد، وكذلك الرحلات بين طهران ومسقط، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وفي 28 فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول المنطقة.

ولاحقًا شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل انسداد مسار المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.

ويأتي تعثر المفاوضات جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميا.