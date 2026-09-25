الدوحة القطري يجدد تعاقده مع رامي ربيع

أعلن نادي الدوحة القطري استمرار رامي ربيع في منصب المدير الفني للفريق، بعدما قررت إدارة النادي تجديد تعاقده لمواصلة قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان رامي ربيع، لاعب الأهلي والمقاولون العرب السابق، قد تولى مهمة تدريب الدوحة في أغسطس 2025، ليواصل تجربته التدريبية مع الفريق للموسم الجديد.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن قرار تجديد التعاقد جاء تقديرًا لما يمتلكه رامي ربيع من خبرات فنية، إلى جانب مسيرته السابقة كلاعب، والتي شهدت تمثيله للنادي الأهلي وعددًا من الأندية المحلية.

وأضاف البيان: «ترى إدارة النادي أن استمرار رامي ربيع على رأس الجهاز الفني يمثل خطوة مهمة للحفاظ على الاستقرار الفني للفريق، في ظل رغبة النادي في مواصلة العمل وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة».

من جانبه، أكد رامي ربيع استعداده لمواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف النادي، وقال في تصريحات للموقع الرسمي: «سأواصل العمل بكل قوة خلال الفترة المقبلة، من أجل قيادة الفريق نحو المنافسة وتحقيق النتائج التي تتناسب مع طموحات إدارة النادي وجماهيره».

ويستهدف رامي ربيع استغلال المرحلة المقبلة لمواصلة تطوير أداء الفريق والوصول به إلى أفضل مستوى ممكن، في ظل طموحات الدوحة خلال الموسم الجديد.

وسبق لربيع، البالغ من العمر 44 عامًا، العمل مدربًا مساعدًا إلى جانب عماد النحاس في أندية أسوان وطنطا والمقاولون العرب والاتحاد السكندري.