الذهب يصعد إلى 4307 دولارات للأونصة ويتجه لخسارة أسبوعية 2%

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صعد الذهب بأكثر من 0.5%، الجمعة، إلى 4307 دولارات للأونصة مدفوعا بقوة الدولار وتوقعات بمحافظة الفدرالي الأمريكي على نسبة فائدة مرتفعة، فيما يتجه إلى تسجيل خسارة أسبوعية بنحو 2%.

وبحلول الساعة 09:00 (ت.ج)، بلغ سعر المعدن الأصفر 4307 دولارات للأونصة.

كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 65.2 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 0.5% إلى 1773 دولارا.

ويأتي تحرك أسعار الذهب والمعادن النفيسة في ظل تقلبات تشهدها الأسواق العالمية، على وقع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب ترقب مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع، قبل أسبوع، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 3.75 و4 بالمئة.

وتتصاعد مخاوف الأسواق من انعكاس ارتفاع تكاليف الطاقة على معدلات التضخم ومسار السياسة النقدية الأمريكية، في ظل استمرار التوترات العسكرية بالمنطقة.

وفي 28 فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول المنطقة.

ولاحقا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل تعثر مسار المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.

ويأتي تعثر المفاوضات وسط خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميا.