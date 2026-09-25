جوتيريش يدعو لوقف حرب السودان ويأسف لعدم إصدار تأشيرة للبرهان

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى وقف الحرب في السودان وإنهاء معاناة شعبه، معربا عن أسفه لعدم إصدار تأشيرة دخول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان للمشاركة في أعمال الجمعية العامة.

جاء ذلك خلال لقاء جوتيريش وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق وكالة الأنباء السودانية.

وأكد جوتيريش أهمية "انتهاج الحوار سبيلا لتسوية النزاع وإحلال السلام في السودان".

كما أشاد بتعاون الحكومة السودانية في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب.

وأعرب عن أسفه إزاء "عدم وفاء الدولة المضيفة بالتزاماتها بموجب اتفاقية المقر"، وما ترتب على ذلك من عدم إصدار تأشيرة دخول للبرهان للمشاركة في أعمال الجمعية العامة.

من جانبه، أطلع سالم الأمين العام للأمم المتحدة على تطورات الأوضاع في السودان، مؤكدا حرص الحكومة على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها في المجال الإنساني.

كما أكد مواصلة التعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان بيكا هافيستو، والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المجال الإنساني.

وأشار سالم إلى استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان انسياب المساعدات الإنسانية وعبور القوافل ووصول الإغاثة إلى المحتاجين في مختلف أنحاء البلاد.

وكانت وسائل إعلام دولية نقلت، الأربعاء، عن مصادر دبلوماسية قولها إن الإدارة الأمريكية رفضت منح البرهان تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن عشرات آلاف القتلى ونحو 13 مليون نازح، وفق تقديرات أممية ودولية.