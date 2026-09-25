 محمد رمضان عن استقباله في البرازيل: محبة جماهيرية وإعلامية لم أتخيلها - بوابة الشروق
الجمعة 25 سبتمبر 2026 2:31 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟
النتـائـج تصويت

محمد رمضان عن استقباله في البرازيل: محبة جماهيرية وإعلامية لم أتخيلها


نشر في: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 2:21 م | آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 2:21 م

أشاد الفنان محمد رمضان باستقبال رجال الإعلام والجمهور له في البرازيل، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وجدت في البرازيل محبة وترحابا من الجانب الإعلامي والجماهيري لم أكن أتخيلها".

ويتواجد الفنان محمد رمضان في البرازيل، حيث يشارك في فعاليات مهرجان "روك إن ريو 2026"، في أول ظهور له على المسرح البرازيلي.

وحظيت مشاركة محمد رمضان في البرازيل باهتمام إعلامي واسع، خاصة مع تسليط الضوء على تجربته الفنية وانتشاره الكبير في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تقديمه محتوى موسيقيا جديدا بالتعاون مع الفنان البرازيلي "MC Nito".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك