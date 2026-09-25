محمد رمضان عن استقباله في البرازيل: محبة جماهيرية وإعلامية لم أتخيلها

أشاد الفنان محمد رمضان باستقبال رجال الإعلام والجمهور له في البرازيل، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وجدت في البرازيل محبة وترحابا من الجانب الإعلامي والجماهيري لم أكن أتخيلها".

ويتواجد الفنان محمد رمضان في البرازيل، حيث يشارك في فعاليات مهرجان "روك إن ريو 2026"، في أول ظهور له على المسرح البرازيلي.

وحظيت مشاركة محمد رمضان في البرازيل باهتمام إعلامي واسع، خاصة مع تسليط الضوء على تجربته الفنية وانتشاره الكبير في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تقديمه محتوى موسيقيا جديدا بالتعاون مع الفنان البرازيلي "MC Nito".