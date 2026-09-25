اليونسيف تحذر من ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد بين أطفال اليمن

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الجمعة، من ارتفاع عدد الحالات المصابة بسوء تغذية حاد بين أطفال في اليمن بشكل كبير، بما في ذلك الحالات الأكثر خطورة، في ظل تعطل الوصول إلى المرافق الصحية.

وتوقعت اليونسيف أن يعاني نحو 500 ألف طفل من الهزال الشديد خلال العام الحالي، الذي هو أخطر أشكال سوء التغذية الحاد.، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.

وأوضحت المنظمة أن 17% من الأطفال يعانون الهزال، مرجحة أن تصل نسبة التقزم بين الأطفال في اليمن إلى 49%، وأن 41% من الأطفال سيعانون من نقص الوزن، وهو المعدل الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت تقديرات سابقة لليونسيف إلى أنه مايقرب من 2.2 مليون طفل في اليمن يعانون الأن من سوء التغذية الحاد، في حين أنه لم يحصل سوى 15% من الأطفال على الحد الأدنى من النظام الغذائي اللازم للنمو، مؤكدة أن هذه الأزمة تتربط بشكل كبير بأزمة نقص الغذاء والفقر وتدهور خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي وانتشار الأمراض، في البلاد.

وتطرقت المنظمة للحديث عن أزمة الأمن الغذائي الئي يعاني منه اليمن، مؤكدة أنه خلال العام الجاري يواجه 49% من السكان انعدام حاد في الأمن الغذائي، مشيرة إلى أنه نحو 19.7 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، من بينهم 15 مليون من النساء والأطفال.



وأكدت اليونسيف أن الخطر لايتوقف فقط على النقص الحاد في الغذاء، وإنما أيضا في افتقار الرعاية الطبية المتخصصة، منوهة إلى أن الأطفال المصابون بالهزال الشديد يحتاجون إلى الكشف المبكر وأنظمة أغذية علاجية متخصصة، ولكن التأخر في الوصول إلى هذه الرعاية يؤدي إلى زيادة المضاعفات الناتجة عن المرض.

وفي سياق متصل، أشارت اليونسيف إلى أن 40% من المرافق الصحية في اليمن تعمل بشكل جزئي أو خرجت تماما من الخدمة، وأرجعت ذلك إلى النقص في الموظفين و مشكلات في التمويل والأدوية والمعدات، إلى جانب مشكلات في البنية التحتية والكهرباء.